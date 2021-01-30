«Какой район – такие и игрушки»: во Владивостоке нашли огромную подводную лодку из снега

Приморцы в восторге от необычной снежной фигуры. Фото: instagram/dpskontrol125rus

Снежный январь выдался в этом году. Циклон за циклоном Приморье засыпало мощными осадками. Снега было столько, что, кажется, хватило на несколько лет вперед. «Все, заносите весну» - шутят приморцы. К счастью, такому количеству снега дальневосточники нашли достойное применение.

Накануне в сети появилось видео. Автор говорит о том, что съемка производились на Снеговой пади. А на кадрах то, чем восхитились сотни пользователей интернета. На видео огромная подводная лодка, слепленная из снега. Масштабы, действительно, впечатляют. Такую снежную фигуру не ожидал увидеть никто.

Вместе с тем, приморцы отметили, что скорее всего такую идею реализовали военные, не иначе. «Какой район – такие и игрушки» - шутят дальневосточники. Более того, многие уверены, что теперь ответить подводникам должны и танковые войска.

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