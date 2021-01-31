Департамент внутренней политики: на несанкционированный митинг вышло около 60 человек

Полиция и сотрудники ОМОН ранним утром прибыли на центральную площадь Владивостока

Сегодня, 31 января, во Владивостоке прошел очередной несанкционированный митинг. По информации департамента внутренней политики Приморского края, участие в нем приняло около 60 человек.

Еще ранним утром центральную площадь Владивостока заняли сотрудники полиции и ОМОНа. Правоохранители призывали граждан не участвовать в несогласованном митинге, так как это нарушает закон.

Всего же, по информации департамента, около 60 человек решило все же принять участие в акции. Некоторые участники несанкционированного митинга были задержаны. Впрочем, сама акция продлилась недолго, уже через несколько часов на центральной площади Владивостока было спокойно.