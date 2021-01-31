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Достраивать домов ЖСК «Остров» будет фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья

Соответствующий документ находятся на стадии рассмотрения
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края достроит дома ЖСК «Остров» на Русском.

Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края достроит дома ЖСК «Остров» на Русском.

Фото: primorsky.ru

В Приморье принято решение о том, что достраивать дома ЖСК «Остров» будет фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Дело в том, что заявленная в 2018 году стоимость завершения объектов из-за задержки сроков не соответствует необходимой сумме к 2020 году.

«В декабре 2020 года все денежные средства финансовой помощи были переведены на номинальные счета ЖСК “Остров”. Но, к сожалению, из-за задержки в предоставлении средств возник дефицит бюджета на завершение строительства. Поддержка правительства Приморского края позволит успешно завершить проект», – отметил председатель правления ЖСК «Остров» Иван Нагорный.

Общая сумма недостающих средств станет известна после прохождения госэкспертизы.