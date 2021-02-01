Пять машин попали в аварию во Владивостоке из-за водителя, поехавшего по закрытому спуску

ДТП на улице Капитана Шефнера. Скриншот видео: instagram.com/autopatrul_otv_prim

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Капитана Шефнера сегодня, 1 февраля. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Mazda, решивший проехать по участку, который был закрыт для автомобилей из-за недавнего снегопада.

Утром человек за рулем объехал бетонные блоки, преграждающие путь, и выехал на скользкую дорогу. Потеряв управление, машина зацепила выезжающий из местного дворика автомобиль Toyota Probox, после чего стукнула припаркованный Toyota Vitz и оказалась на встречной полосе. Там произошло лобовое столкновение с Nissan X-Trail. Vitz после удара также ударился в стоящий перед ним Toyota Starlet.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые разберутся в причинах аварии.

Проезд по закрытому участку улицы Капитана Шефнера будет открыт сегодня в 15 часов.

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