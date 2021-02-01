«Круиз» на нары устроил себе директор турагентства из Приморья за миллион рублей

Мошенник из Уссурийска размещал в Интернет объявления об оказании туристических услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против директора туристического агентства, обвиняемого в мошенничестве.

С апреля по ноябрь 2019 года мужчина размещал на Интернет-ресурсах объявления об оказании туристических услуг. Он брал у людей деньги в качестве предоплаты или оплаты полной стоимости путевок, но никакие туры не бронировал.

С помощью такой нехитрой схемы мошенник похитил у 24 местных жителей более 1 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, гражданин вернул обманутым клиентам менее 200 тысяч рублей, а в остальной части заявлены гражданские иски.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14