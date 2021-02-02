Не выходя из зоны, мошенник в Приморье обманул людей более чем на 280 тысяч рублей

Житель Артема занимался мошенничеством прямо из исправительной колонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке полиция окончила расследование уголовного дела о серии дистанционных мошенничеств. 39-летний ранее неоднократно судимый житель Артема, находясь в исправительной колонии, с мобильного телефона размещал в Интернет мошеннические объявления о продаже мебели, бытовой техники, сдаче в аренду квартир.

После того, как обманутые люди переводили деньги на банковскую карту, преступник переставал выходить на связь. От действий мошенника пострадали 43 человека. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 280 тысяч рублей.

Против жулика возбудили новое уголовное дело по частям 1, 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Доказана причастность фигуранта к совершению имущественных преступлений и дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. По сообщению пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, к уже имеющемуся сроку любителю легкой наживы могут добавить еще пять лет лишения свободы.

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