14-летний подросток ограбил 80-летнюю старушку в Приморье

Полиция Артема задержала 14-летнего подростка ограбившего 80-летнюю женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артеме сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека по подозрению в ограблении пенсионерки. Ранее в полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что на остановке общественного транспорта неизвестный парень вырвал из ее рук сумку, в которой был кошелек с деньгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что к ограблению причастен 14-летний подросток. Школьник и до этого имел трения с законом и состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних за мелкое хищение. Его задержали и доставили в отдел внутренних дел. На допросе в присутствии законного представителя подозреваемый дал признательные показания.

Как рассказал малолетний грабитель, сумку он выбросил, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Подростку избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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