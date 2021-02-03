Житель Владивостока, сбивший полицейского во время оформления ДТП, отправится под суд

Аварии не удалось избежать даже несмотря на то, что на дороге стоял знак аварийной остановки и светоотражающие конусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летний житель Владивостока, который в состоянии алкогольного опьянения сбил полицейского во время оформления ДТП, пойдет под суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

Все произошло еще 12 мая 2020 года. Тогда мужчина выпил и позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. В районе Спортивной улицы он сбил сотрудника полиции, который оформлял дорожно-транспортное происшествие. Наезда пьяный водитель не избежал даже не смотря на тот факт, что на проезжей части стоял знак аварийной остановки и светоотражающими конусами.

Обвиняемый нарушил правила дорожного движения и столкнулся с одним из автомобилей, а затем совершил наезд на сотрудника полиции, оформлявшего ДТП. От удара потерпевший получил тяжелые травмы. Стоит отметить, что в момент столкновения полицейский спас девушку, вытолкнув ее с опасного участка дороги.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.