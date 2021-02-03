Один из автобусных маршрутов во Владивостоке изменился

Автобусный маршрут №27 во Владивостоке решено изменить Фото: Олег УКЛАДОВ

Временную схему автобусного маршрута № 27 «Бухта Тихая — мыс Голдобин» во Владивостоке сделали постоянной. Об этом сообщили представители управления транспорта администрации города.

Тестовый режим схемы был запущен 15 января и две недели специалисты мэрии проводили мониторинг общественного мнения.

«По результатам опроса пассажиров принято решение введенную схему оставить. При этом готовы выслушать тех, кто еще не высказал своего мнения. По этому вопросу можно звонить по телефону 2614-334», — говорится в сообщении управления.

Сейчас перечень остановок на маршруте № 27 выглядит следующим образом: «Бухта Тихая — Добровольского — Колледж ВГУЭС — Фарфоровый завод — Детская поликлиника — Бухта Тихая — Энерготехникум — Столовая — Сахалинская — Новожилова — Борисенко — Клубная — Школьная — Спортивная (рынок) — Спортивная — Мельзавод — Пески — Мальцевская — „Калина Молл“ — Чайка — Причальная — Калинина, 42 — Поликлиника № 5 — Административная — Рыбный порт — Склады — Крайрыболовпотребсоюз — Диомидовский судоремонтный завод — Пенсионный фонд — Диомид — Радиоприбор — Бурачка — Окатовая — Восточная верфь — Катерная — Малый Улисс — Памятник минёрам — Трудовая — Фрегат — Геодезическая — Школьная — Клубная — Борисенко — Новожилова — Сахалинская — Столовая — Энерготехникум — Бухта Тихая».

Новая схема автобусного маршрута №27 во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

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