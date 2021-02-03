Игорная зона в Приморье уже окупила государственные инвестиции в нее

В бухте Муравьиная в Приморье продолжается возведения инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Приморье». Фото: Игорь Новиков (правительство Приморского края)

Заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков побывал в бухте Муравьиная, где строится инфраструктура туристско-рекреационного кластера «Приморье». Сейчас подрядчики подводят дороги и коммуникации к будущим объектам проекта.

Строительство ведется Корпорацией развития Приморского края совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства региона, заказчик регулярно контролирует качество выполненных работ.

Константин Шестаков отметил, что проект уже стал очень успешным для экономики региона по целому ряду причин.

— По итогам развития проекта за 2020 год самым значимым событием стал ввод в эксплуатацию второго объекта на территории игорной зоны — комплекса «Шамбала». Благодаря этому общее количество трудоустроенных в рамках проекта игорной зоны составило почти 1500 человек, не считая созданных рабочих мест в смежных отраслях. За весь период с начала реализации проекта ИРК «Приморье» сумма налоговых и иных отчислений составит более 2 миллиардов рублей к концу 2021 года, из которых более 1,6 миллиарда поступает напрямую в бюджет Приморья, — сообщил зампред.

Как сообщает пресс-служба правительства края всего на строительство инфраструктуры туристско-рекреационного кластера направлено почти 1,93 миллиарда рублей из госбюджета. Ввод в эксплуатацию только первых двух объектов — Tigre de Cristal и «Шамбала» — уже фактически окупил эту сумму для бюджета региона.

В бухте Муравьиная всего будет благоустроено около 1000 гектаров земли.

— Новые перспективные проекты, под которые ведется поиск инвесторов и девелоперов, — это круглогодичный аквапарк, концертный холл, парк развлечений, этнический город, горнолыжный курорт. Все объекты будут строиться за частные деньги инвесторов. Корпорация развития Приморского края в рамках исполнения обязанностей по реализации проектов регионального значения занимается комплексным развитием туристического кластера и игорной зоны «Приморье», — уточнила руководитель АО «КРПК» Ольга Сун-жаю.

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