«Что за флешмоб такой?»: приморские автомобилисты попали под «обстрел»

Водители пожаловались на действия неизвестных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске авто, припаркованные на разных улицах, закидали яйцами. Чем именно водители не угодили виновнику случившегося – неизвестно. Не исключено, что подобная выходка – дело рук детворы.

В популярном паблике Уссурийска появились видео с улиц Ленинградсая и Крестьянская.

«Вот так вот на Ленинградской в окна пуляют яйца, просто какой-то ужас», – с обидой поделилась одна из пострадавших.

Пользователи сети не остались равнодушны к ситуации и принялись выдвигать свои догадки.

«Мастера парковки, видимо», «А кто в детстве не кидал?», «Ехали по Ленинградской , перед магазином Радиус , вот такое счастье прилетело. Хорошо, что трещина не пошла по стеклу ...», «Мне вот не понятно одно, как можно портить чужое имущество???? Яйцо не отмыть с машины если оно пристало к ней, только с краской снимется. На голову себе яйцо разбей и размажь, а чужое не нужно трогать,» «Я спиртом поливала, отошло быстро», – делятся приморцы.

Пострадавших оказалось несколько. Фото: Instagram/mark2_che(Марк Чернослив)

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