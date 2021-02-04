Взорвать квартиру вместе с собой пообещал полиции житель Приморья

В Большом Камне мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 февраля поздно вечером в полицию позвонил житель Большого Камня, сообщивший, что взорвет собственную квартиру боевой гранатой.

К дому № 6 на улице Горького тут же были отправлены пожарные расчеты, скорая помощь и Росгвардия. Первым делом правоохранители эвакуировали жильцов дома. Затем с помощью местных жителей был задержан нетрезвый нарушитель спокойствия.

По информации источника VL.ru, задержанным оказался безработный мужчина. Находясь в подпитии, объяснить причины своего поступка он внятно не смог. Гражданина доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Поступок мужчины подпадает под статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и может стоить ему штрафа от 200 до 500 тысяч рублей или лишения свободы от трех до пяти лет.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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