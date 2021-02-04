Завышенные цены на топливо в Приморье? ФАС проверяет жалобы жителей края

На ряде заправок ННК в Приморье нет бензина марок АИ-92 и АИ-95 Фото: Милана СОКОЛ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю начало проверку по двум жалобам на завышение цен на бензин во Владивостоке и Арсеньеве

Как сообщает пресс-служба управления, на нескольких заправках «ННК-Приморнефтеподукт», куда бензин поступает с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, нет бензина марок АИ-92 и АИ-95. Соцсети заполнены сообщениями об отпуске топлива по карточкам и очередях.

Ранее власти Приморья сообщали, что перебои с бензином марки АИ-95 на заправках ННК происходят из-за погодных условий, а также о том, правительство края держит ситуацию под контролем.

«В настоящее время в Приморском УФАС России на рассмотрении находятся два обращения по поводу завышения цен на автомобильное топливо во Владивостоке и в Арсеньеве, поступившие в 2021 году. На данный момент управлением ведется сбор и анализ информации», — сообщила пресс-секретарь управления Кристина Мирзаева.

В случае если нарушения антимонопольного законодательства будут найдены, в отношении компаний их допустивших, примут меры антимонопольного реагирования.

Приморское УФАС ведет ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты крупнейших операторов, чтобы не допустить создания лидерами рынка необоснованно высоких цен.

«КП-Владивосток» наблюдает за развитием ситуации с топливом в Приморье. О том, когда бензин появится на заправках ННК, читайте в нашем материале.

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