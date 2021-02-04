203 излечились, 204 заболели: статистика коронавируса в Приморье за сутки

Вакцинация от коронавируса продолжается в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Приморье еще 204 жителям поставлен диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии количество заразившихся жителей края составило 37171 человек. Тенденция к снижению суточной заболеваемости прослеживается в регионе с 16 января, когда было выявлено 240 инфицированных приморцев.

За прошедшие сутки еще 203 приморца официально признаны излечившимися от опасной болезни. Общее число людей, благополучно переболевших новым заболеванием достигло отметки 28544 человека.

Со вчерашнего дня список умерших от COVID-19 в Приморье увеличился на 6 имен. Сейчас общее количество летальных исходов от вируса составляет 547.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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