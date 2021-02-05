Достроят на год позже: сдачу детсада во Владивостоке отодвинули из-за ошибок в проекте

Детский сад №2 на Патрокле. Фото: сайт patrokl.info

Срок окончания строительства второго детского сада в районе Владивостока Патрокл перенесен на год. Это произошло из-за ошибок, допущенных в проектной документации.

Как сообщили представители администрации Владивостока, детское дошкольное учреждение, на возведение которого выделено 297,5 миллиона рублей, должны были сдать в ноябре прошлого года. Новый срок по постановлению мэрии — 30 ноября 2021 года.

Представитель подрядчика ООО «ДВ Монолит» уточнил, что когда началась стройка, обнаружились ошибки в проектно-сметной документации, которую передал заказчик МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». В частности, оказалось, грунты, указанные в документации не соответствуют тем, что имеется на самом деле. А это существенно увеличивает стоимость и продолжительность производства работ.

Подрядчику пришлось приостановить работы с ноября 2019 года по май 2020-го, чтобы получить заключение госэкспертизы проектной документации.

Сейчас объект готов на 40%, но выявление ошибок в проектно-сметной документации продолжается и для повторного прохождения госэкспертизы подготовлен раздел документации по внутренней отделке, вентиляции и фасаду. После экспертизы станет понятно, нужно ли еще более отодвигать сроки сдачи детсада.

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