Уезжая со съемной квартиры, жительница Приморья прихватила с собой чужую бытовую технику

В полицию Артема обратилась хозяйка съемной квартиры, которую обокрала жившая в ней женщина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска Артема задержали женщину, подозреваемую в квартирной краже. Заявление в полицию поступило от местной жительницы, сообщившей об исчезновении бытовой техники из квартиры, которую она сдавала в наем.

Хозяйка жилья посетила квартиру в доме на улице Бабушкина, когда у женщины-арендатора закончился договор и она съехала. С удивлением владелица жилплощади обнаружила, что из ее квартиры пропали телевизор, микроволновая печь и интернет-роутер. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже и задержали ее.

Оказалось, что 35-летняя жительница Октябрьского района Приморья ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и за незаконный оборот наркотиков. Украденные вещи воровка уже успела продать, а деньги истратить.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Любительница чужого добра может попасть за колючую проволоку на срок до пяти лет.

С фигурантки дела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14