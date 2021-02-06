Лед тронулся, народ рванул. Рыбалка в Приморье в очередной раз едва не привела к трагедии

Разлом льда в Шкотово Фото: принтскрин видео.

Отдыхающим, которые в теплый субботний выходной решили порыбачить в Шкотовском районе Приморья, пришлось спасаться бегством. Дело в том, что на замерзшей акватории тронулся лед, образовалась масштабная трещина. Все происходящее на видео снял очевидец.

ЧП произошло 6 февраля в районе «Шкотовских меляков» – популярное место рыбалки в Приморье. Масштабный разлом пошел по акватории. Рыбаки в спешке собирали снасти и спешили преодолеть опасный участок, пока это еще возможно. Стоит отметить, что еще буквально вчера на льду красовались десятки авто. Сегодня, к счастью отдыхающих, машины остались ближе к берегу.

Напомним, зимняя рыбалка в Приморье нередко заканчивается трагедией. Особенно часто несчастные случаи происходят при выезде на лед автомобилей. «КП» уже неоднократно писала о происшествиях, которые унесли жизни любителей подледного лова.