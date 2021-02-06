«Полицейский разворот на обледеневшей бровке». Мощное ДТП в пригороде Владивостока попало на видео

ДТП в пригороде Владивостока Фото: принтскрин видео.

«Зачем ехать с такой скоростью из-за таких люди безвинные погибают» – недоумевают приморцы после просмотра видео в популярном автомобильном сообществе края. На кадрах заметно, как в пригороде Владивостока «гоночный болид» вылетает с трассs/

Авария с участием Toyota Mark II произошла возле дома №81 на Маковского, рядом с поворотом на Санаторную.

На кадрах отчетливо заметно, как седан занесло. Машина врезалась в ограждение, преодолела несколько сугробов, после чего затормозила об столб. По словам очевидцев, водителю понадобилась помощь медиков, которые на месте обработали раны.

Стоит отметить, что многие жители края не проявили сострадания к пострадавшему.

«Он сам сделал свой выбор в естественном отборе», «А мне кажется на ручнике в поворот хотел на ходу залететь, да крутануло», «Вот это я понимаю любовь между «Марком» и столбом», «Надо было газку сильнее на подмерзшей дороге поддать. И руля резко так вправо или влево, крутился бы до Зари», – комментируют пользователи сети.

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