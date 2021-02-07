«Вы нас спасли»: молодые люди не дали замерзнуть медикам на трассе в Приморье

Мимо реанимобиля проезжали автомобили, но ни один из них ни разу не остановился возле сломавшегося транспорта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неравнодушные автомобилисты буквально спасли от переохлаждения медиков, застрявших на трассе в Приморье. В свою очередь реанимационная бригада отблагодарила молодых людей через социальные сети.

Инцидент случился накануне. Со слов одного из медиков, поздно вечером реанимационная бригада выехала из Владивостока в Уссурийск за пациентом. По пути, между селами Кипарисово и Алексеевка, автомобиль сломался. Так как транспортное средство больше не завелось, через какое-то время в машине стало невыносимо холодно. К тому же, медики не ожидали такого поворота событий, поэтому продуктов питания или согревающих напитков с собой у них тоже не оказалось. Один из участников случившегося сообщил, что в тот вечер температура на улице была около 25 градусов ниже ноля.

Тем временем, мимо реанимобиля проезжали автомобили, но ни один из них ни разу не остановился возле сломавшегося транспорта. Только спустя полтора часа медикам все же улыбнулась удача – возле них остановился автомобиль марки Subaru. В машине находились парень и девушки.

- Только они становились, предложили помощь, вернулись в Кипарисово, купили и доставили нам горячий чай, когда уже было невыносимо холодно. Ребята, огромное вам спасибо! Вы нас спасли!, - пишет автор поста в социальных сетях.

Уже после «спасения» из ледяного плена в одном из пабликов медики выразили огромную благодарность молодым людям, которые не остались равнодушными и спасли их от переохлаждения.

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