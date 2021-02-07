Премию «Medical Asia 2021» вручили в 45 номинациях

Премия «Medical Asia 2021» была вручена в 45 номинациях 4 февраля в Корейском пресс-центре. Фото: Medical Asia Awards.

Церемония вручения 12-й глобальной премии «MedicalAsia 2021» состоялась под знаком глобализации корейской медицины4 февраля в Международном конференц-зале Корейского пресс-центра. В этот день на церемонии были вручены награды в 45 номинациях.

Премию за достижения в области глобализации корейской медицины получил директор больницы Кангбук Самсунг, Шин Хо Чоль, являющийся автором статистического исследования, проводимого совместно с Университетом Джона Хопкинса (США) с 2009 года.

Награду за глобализацию корейской традиционной медицины получил директор клиники “Pyunkang”, Со Хё Сок, который последние 50 лет занимался лечением по особой методике, через которую прошли около 150 тыс. пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями легких.

Наградой министра здравоохранения и социального обеспечения удостоили директора больницы Кангбук Ёнсе, Пак Ёнг-Сик, который впервые применил метод трансплантации искусственных суставов с использованием биосенсоров, а также директора стоматологической клиники «Даин», который предоставлял бесплатное лечение иностранным рабочим в Корее более десяти лет.

Награда министра безопасности пищевых продуктов и лекарств была вручена компании CurinBioCo., Ltd.

В основной категории награждена 31 больница, включая онкологический центр Ёнсе, больницу Кангбук Самсунг, больницу при университете Чоннам в г. Хвасун , международную больницу Баро, больницу «БарынСэсан», клинику пластической хирургии JY, клинику пластической хирургии D&A, стоматологическую клинику ХвеБёнг Ки «Goodface» и др.

Победители будут подробно представлены в российских СМИ, в том числе интернет-медиа,которые представляют корейскую медицину и получают признание международным сообществом по линии "K-защиты".

«MedicalAsia 2021» - это международное мероприятие, проводимое уже в 12-й раз с целью активизации биоиндустрии и международного медицинского сотрудничества, спонсируемое Министерством здравоохранения и социального обеспечения, Министерством безопасности пищевых продуктов и лекарств и Корейской туристической организацией при соорганизации трех медиа-компаний в Корее, Китае, и России.

Председатель руководящего комитета MedicalAsia, господин КангЧольЁнг, рассказывающий о проведении мероприятия MedicalAsia 2021.

Победители премии , а также члены руководящей комиссии, слушащие план проведения мероприятия Medical Asia 2021.

Награды, ждущие своих победителей.

Фотозона, установленная перед залом награждения премии Medical Asia 2021.

Зона приема гостей.

Победитель в категории «лучшая блефаропластика», Доктор Ким (Dr.Kim), позирующий перед камерой после интервью.

Премия в номинации «Глобализация корейской медицины».

Награда в номинации «Глобализация корейской традиционной медицины».Директор клиники"Pyungang Oriental", Со Хё Сок, получивший признание за интернализацию корейской традиционной методики лечения, получает награду на церемонии вручения премии “Medical Asia.

Директор больницы Кангбук Ёнсе, Пак Ёнг-Сик, который впервые применил метод трансплантации искусственных суставов с использованием биосенсоров получил награду Министра здравоохранения и социального обеспечения.

Хо Джун-Ён, глава стоматологической больницы «Даин», получает награду Министра здравоохранения и социального обеспечения на церемонии вручения наград «Medical Asia Awards 2021» за вклад в развитие стоматологии.

Хо Джун-Ён, глава стоматологической больницы «Даин», получает награду Министра здравоохранения и социального обеспечения на церемонии вручения наград «Medical Asia Awards 2021» за вклад в развитие стоматологии.

Директор клиникипластической хирургии «GLOBAL PLASTIC Нам Сонг Хан, получивший признание за проведение широкомасштабных клинических исследований стволовых клеток жировой ткани, получает главный приз в категории трансплантации волос.

Директор клиники пластической хирургии «Look and Me», Ли Сынг Чан, специализирующейся на формировании подбородка по линии «V», получает главный приз в категории контуринга лица на церемонии вручения премии “Medical Asia Awards 2021”

Директор клиники пластической хирургии «JY», Чхве Джун Ёнг, известный имплантацией по типу телосложения, получает главный приз в категории маммопластики на церемонии вручения премии «Medical Asia Awards 2021».

Ким Вон-Сок, директор клиники пластической хирургии D&A, получивший признание за индивидуальный подход к омолаживающим операциям на лице, получает награду в категории блефаропластики на церемонии вручения премии “Medical Asia Awards 2021”.

Чхве Бёнг Ки, стоматолог, имеющий 30-летний опыт в стоматологической окклюзии, получает награду в категории окклюзионных и эстетических протезов на церемонии вручения награды “Medical Asia Awards 2021”.

Ли Чжон Чжун, директор Международной больницы Баро, получивший главный приз в категории эндоскопии позвоночника на церемонии вручения премии «Medical Asia Awards 2021» за проведение обширных клинических испытаний с участием более 1000 людей.

Директор клиники"Pyungang Oriental", Со Хё Сок, получивший признание за 50-летнийопыт традиционного интенсивного лечения заболеваний легких, получает награду в категории лечения астмы с атопическим ринитом.

Директор офтальмологической клиники «Es We», которая предоставляет комплексные услуги по офтальмологическому уходу и лечению, получает награду в категории лечения пресбиопии и катаракты на церемонии вручения наград “Medical Asia Awards 2021”.

Директор больницы Барын Сэсан, Ли Хак Сон, официально входящей в K-лигу, получил награду в категории комплексного лечения суставов на церемонии вручения наград “Medical Asia Awards 2021».

Директор центра обледования здоровья Ханщин Медипия, Джо Юл-Хён, получившей признание за индивидуальные программы диагностики здоровья, получает награду на церемонии вручения награды “Medical Asia Awards 2021»

Хо Джун-Ён, глава стоматологической больницы «Даин», которая предоставляет комплексные стоматологические услуги в сотрудничестве с 9-юфилиалами, получает награду в категории зубной имплантации на церемонии вручения наград «Medical Asia Awards 2021».

В знак признания проведения впервые метода имплантации искусственного сустава с использованием биосенсоров, директор больницы Кангбук ЁнсеПак Ёнг Сик, получает награду министра здравоохранения и социального обеспечения.

Директор медицинского фонда «Seegene» Ким Хёк Ки, утвержденного в качестве официального агентства по тестированию коронавируса, получает главный приз в категории центров диагностических анализов на церемонии вручения премии «Medical Asia Awards 2021».

Доктор клиники «First Clinic», Ким Джэ Ён, получивший патент США на эндоскопическую лигаментотомию 3S, получает награду в категории лигаментотомии на церемонии вручения премии “Medical Asia Awards 2021».

Директор клиники 365MC Lams, О Гёнг Нам, разработавшая инъекцию для удаления подкожного жира LAMS, получает главный приз в категории лечения ожирения на церемонии вручения премии «Medical Asia Awards 2021».

Директор клиники женской урологии «Mizlove», Ким Гёнг Хи, первая в Корее женщина-уролог, получает награду в категории женской урологии на церемонии вручения премии «Medical Asia Awards 2021».

Профессор больницы Кангбук Самсунг, Джу Гван Джун, получивший признание за индивидуальный подход к каждому пациенту, получает главный приз в категории центров лечения простаты на церемонии вручения премии «Medical Asia Awards 2021».

Профессор Ким Ю Джин больницы Кангбук Самсунг, которая предоставляет все мецидинские услуги по системе «All in One Stop», получает награду в номинации Центра заболеваний опорно-двигательной системы на премии «2021 Medical Asia Awards».

Директор больницы Серан, Бэ Сынг, специализированной больницы первого поколения в Корее, получает награду в категории центров лечения плечевого сустава на церемонии вручения премии “Medical Asia Awards 2021».

Управляющий директор компании LSK Finetex Co., Ltd., Ю Джэ Гын, которая предоставляет различные антибактериальные продукты с медным волокном в составе, получает награду в категории K-защиты на церемонии вручения премии «Medical Asia Awards 2021».

Фото: Medical Asia Awards.