Просто нелепость: массовое ДТП с участием скорой помощи произошло в Приморье

Фото: nakhodka_virtual.
В Приморье произошло массовое ДТП. Одним из участников аварии стал автомобиль скорой помощи. По предварительной информации, спровоцировал «автодорожку» именно водитель скорой.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля, в городе Находка. В районе улицы Сидоренко, прямо на перекрестке, столкнулись сразу четыре автомобиля. При чем два из них просто стояли в ожидании момента, чтобы выехать на нерегулируемый перекресток.
Момент столкновения попал на камеру наблюдения. На кадрах – карета скорой помощи, водитель подъезжает к повороту. Чтобы повернуть ему нужно пересечь встречную полосу движения. Пропустив пару тройку авто, водитель скорой решает повернуть. Это решение и стало роковым для четверых участников ДТП. В водительскую сторону ГАЗели влетел грузовик. От удара автомобиль скорой откинуло на два других, стоящих на дороге, автомобиля.
По предварительной информации, в салоне автомобиля скорой помощи находилась беременная женщина. О ее состоянии пока что ничего неизвестно.
В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разобраться специалистам. В социальных сетях видеоролик вызвал массу негодования. Комментаторов искренне удивило поведение водителя скорой помощи.
- Водила скорой возомнил себя Шумахером, - пишут пользователи социальной сети.
К слову, на видеозаписи отчетливо видно, что в момент аварии проблесковые маячки на медицинском автомобиле включены не были.
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