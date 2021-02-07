«Гуляла по Владивостоку, ночевала в подъезде»: в Приморье девочка-подросток убежала из дома

Планы подросток строил наполеоновские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьница сбежала из дома из-за конфликта. Через пару дней беглянку вернули домой, а мать девочки оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Жительница Артема обратилась в полицию с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома. Где сейчас находится 13-летний ребенок, мать не знала. Ориентировка с описанием девочки сразу же поступила в патрульно-постовые наряды территориальных органов внутренних дел Приморского края.

Только спустя два дня полицейские нашли девочку на железнодорожном вокзале во Владивостоке. Ее тут же доставили в отделение в город Артем. Там беглянка рассказала, что поругалась с родителями и решила уйти из дома. Почувствовав вкус свободы, девочка купила билет на автобус до Владивостока.

А дальше, два дня, беспризорный ребенок просто гулял по дальневосточной столице. Со слов девочки, ночевать ей пришлось в одном из подъездов жилого дома. Планы подросток строил наполеоновские – купить билет и уехать в Москву. Но сбыться им было не суждено.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Мать девочки получила административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Для принятия мер профилактического характера материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Артемовского городского округа.

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