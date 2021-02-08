Жители нескольких домов на острове Русский хотят поменять «управляйку»

На острове Русский жители некоторых домов готовы сменить управляющую компанию. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба администрации Владивостока

Жители нескольких многоквартирных домов поселка Воевода на острове Русском решили сменить свою управляющую компанию «Рост-Комфорт» на другую. Они рассказали о бездействии УК после ледяного дождя, снегопадов, о недобросовестном выполнении обязанностей мэру Владивостока.

«Наша управляющая компания только счета выставляет, а обслуживать дома не торопится. Приходится самим и в подъездах убираться, и снег убирать, и даже проезд рядом с домами расчищать от упавших во время ледяного дождя деревьев», — пожаловались островитяне мэру.

На встрече жителей с Олегом Гуменюком присутствовали также представители Государственной жилищной инспекции Приморского края, управления содержания жилищного фонда городской администрации и административно-территориального управления района.

С островитянами встретился мэр Олег Гуменюк. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба администрации Владивостока

— Прошу максимально быстро помочь им сменить УК, а организацию, осуществляющую здесь свою деятельность в настоящее время, привлечь к административной ответственности за бездействие, — сказал подчиненным глава города.

Аналогичная ситуация сложилась и у жителей домов № 28, 29 и 30 поселка Мелководного, Шигино, 79, Подножье, 28 и 32, Школьной, 30. Специалисты городской администрации и жилищной инспекции также помогут им в решении вопроса смены управляющей компании.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, мэрия всегда готова помочь горожанам отстоять свои интересы и при необходимости сменить управляющую компанию.

Если возникают вопросы по работе УК, а сама «управляйка» на них не реагирует, можно обращаться в управление содержания жилого фонда администрации города, официальные аккаунты мэрии в соцсетях или через электронную приемную.

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