«Звезды» на улице Адмирала Фокина во Владивостоке будут гореть лишь по выходным

"Звездное небо" вновь зажглось над улицей Адмирала Фокина в минувшие выходные. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба администрации Владивостока

На улице Адмирала Фокина завершился монтаж новой светодиодной иллюминации. «Звездное небо» теперь сияет не синим, как прежде, а теплым желтоватым светом. Как сообщила пресс-служба администрации города, иллюминацию будут включать по субботам и воскресениям. Время включения, в зависимости от сезона, будет меняться — зимой гирлянды будут сиять с 18 до 23 часов.

Теперь гирлянды светятся теплым желтоватым светом. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба администрации Владивостока

«Конструкцию надежно закрепили, чтобы снег и дождь не стали причиной повреждения нового «звездного неба», — заверили специалисты муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей». Напомним, прежняя подобная иллюминация пострадала от прошедшего во Владивостоке в ноябре ледяного дождя.

Высота новой гирлянды составляет 3 метра, а длина — 1,1 километра. Оригинальное освещение улицы обошлось мэрии в 5,6 миллиона рублей.

Возвращение «звездного неба» на улицу Адмирала Фокина тут же отразилось в фотографиях жителей и гостей города. Горожане отмечают, что с новым светом картинка на фото стала ярче и качественней.

Иллюминация привлекает любителей фотографии. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба администрации Владивостока

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