«Какие красивые котики»: прогулка двух тигрят с мамой на севере Приморья попала на видео

Пользователи сети в восторге от видео с дикими кошками. Фото: принтскрин видео.

«Вот уж повезло» - восхищенно комментируют видео пользователи интернета. Объект их восхищения – семья амурских тигров, которую удалось снять на мобильный на севере Приморского края. Мать вместе с двумя тигрятами вплотную подошла к проезжей части дороги, где и встретилась с человеком, сидящим в машине.

- Один из тигрят думал было перейти через дорогу, но проявил осторожность и вернулся к мамке. Водитель же остановился и дождался, пока звери уйдут в лес - молодец! - пишут в аккаунте центра «Амурский тигр».

Подписчики в восторге от полосатой семейки и не скупаются на комплименты под постом с видео. «Какие же они красивые котики», «чудо чудесное», «такую красоту надо беречь» - пишут люди. А между тем количество просмотров стремительно приближается к 15 000. Меньше, чем за сутки немое кино набрало около 4 500 лайков, и число «сердечек, неустанно растет.

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