«Он был со мной 13 лет»: жители Приморья обсуждают трогательную историю девушки, которая надеется на чудо

На снимке сама пропажа - розовый зайчик. Фото: instagram/ehdollinen.

Трогательная история об умилительной пропаже появилась накануне в сети. Девушка, прилетевшая во Владивосток из Санкт-Петербурга, оказалась в неприятной ситуации, и теперь она просит о помощи неравнодушных дальневосточников.

«Владивосток! Была у Вас 25 января и потеряла самую дорогую мне вещь – этот зайчик со мной 13 лет. Потерялся или на парковке у туристического маршрута к мысу Тобизина, или у кинотеатра Уссури. Есть надежда, что кто-то нашел пушистика и готов вернуть. Разумеется, не бесплатно. Может случится чудо, и мой путешественник вернется домой - в Санкт-Петербург.

Многих приморцев тронула история девушки, и они распространили информацию о пропаже игрушки на своих страницах в сети. Они уверены, что история будет со счастливым концом, и пушистик-путешественник вскоре окажется дома. Пока информации о том, что кто-то намеренно пошел на поиски розового зайца, нет, но надежда, что все разрешится благополучно - еще есть.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14