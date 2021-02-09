Не смог «договориться»: водитель большегруза в Приморье попался на взятке инспектору ДПС

В Октябрьском районе Приморья водитель большегруза попытался дать взятку инспектору ДПС Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском округе Приморья инспектор ДПС пресек попытку дачи взятки водителем большегруза.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки большегрузный автомобиль марки VOLVO. Во время осмотра документов и машины выявилось несоответствие номера рамы полуприцепа и номера, указанного в документе. Полицейские пригласили водителя грузовика в служебный автомобиль для оформления протокола об административном правонарушении.

57-летний водитель большегруза предложил одному из стражей закона взятку в 10 тысяч рублей. Деньги мужчина положил между передними сидениями служебной машины. Полицейский тут же сообщил об этом в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому округу.

Было возбуждено уголовное дело по покушению на мелкое взяточничество. Водитель признал свою вину. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Также приморца привлекли к ответственности по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками». За это нарушение водитель может лишиться права управления транспортными средствами на срок до года, сообщила пресс-служба ОМВД России по Октябрьскому району.

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