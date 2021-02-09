Что планируют сделать на сопке Бурачека во Владивостоке

На сопке Бурачека во Владивостоке планируется создание нового городского сквера. Фото: Дирекция общественных пространств

Во Владивостоке состоялся второй этап общественного обсуждения благоустройства сопки Бурачка. Концепцию развития территории горожанам представили специалисты Дирекции общественных пространств совместно с архитекторами студии Bricks.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект основан на анкетах, которые жители города заполнили во время первого этапа обсуждений с 15 ноября до 15 января. Пожелания по развитию территории оставили 175 горожан. Среди пожеланий были сохранение существующего озеленения, обустройство смотровых площадок и парковки. Предложения были учтены разработчиками.

По словам проектировщиков, основная концепция — сохранить на сопке Бурачка природный контекст. В верхней части сопки собираются сделать четыре видовые площадки. На нижней из них, рядом с реконструированной водонапорной башней, планируется разместить общественный туалет и создать парковочную зону для автомобилей. Все зоны отдыха будут объединены пешеходной тропой.

На сопке появится четыре видовых площадки. Фото: Дирекция общественных пространств

— Дополнительно на нижней площадке мы предусмотрели высадку крупномерных деревьев. Здесь же будет смонтировано уличное освещение. Светильники буду спроектированы таким образом, чтобы свет не попадал в окна расположенных рядом домов, — рассказал руководитель Дирекции Салават Галиев.

В основном горожане согласились с концепцией, но попросили добавить в проект детскую площадку и дополнительные пешеходные дорожки к сопке, а также еще один проезд для транспорта. Также вспомнили о площадке для выгула собак.

Представители Дирекции общественных пространств заверили, что все конструктивные замечания и пожелания горожан будут учтены. Работы по благоустройству сопки Бурачка планируют начать в мае и завершить к 1 сентября.

Водонапорную башню реконструируют, сделают парковку и общественный туалет. Фото: Дирекция общественных пространств

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