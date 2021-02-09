В Приморском крае зацвела верба

Верба распустила почки, обманувшись кратковременной оттепелью в Приморье. Фото: Дина Матюхина

На «Земле леопарда» в феврале зацвела верба. Первые в этом году серебристые сережки цветущих ив зафиксировали специалисты национального парка, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

Причиной необычного природного явления стала кратковременная оттепель. Нетипичная теплая погода установилась на юго-западе Приморского края на несколько дней перед очередным похолоданием. Ивы, которые в народе называют вербой, ошибочно отреагировали на временное тепло и распустили почки.

Специалисты нацпарка считают, что предстоящие в дальнейшем холода ранний запуск процесса цветения деревьям не навредит, и в будущем пока еще серые сережки пожелтеют от пыльцы. Похожую климатическую ошибку совершает иногда знаменитый рододендрон, который зацветает в ноябре.

Обычно цветение вербы начинается в марте и продолжается на юго-западе Приморья до середины мая. Столь долгое цветение продолжается благодаря большому разнообразию видов ив в регионе.

СПРАВКА

Национальный парк «Земля леопарда» расположен на юго-западе Приморского края. Он протянулся с севера на юг на площади 369 тысяч гектаров, включая сам нацпарк, его охранную зону и заповедник «Кедровая падь». Более 80% его территории покрыты лесами. Видовое разнообразие флоры «Земли леопарда» не имеет равных на Дальнем Востоке. Более 60 местных видов растений занесены в Красную Книгу России.

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