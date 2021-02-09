Интернет-знакомство закончилось для 17-летней жительницы Находки грабежом

Юный грабитель из Находки на месте преступления. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

В Находке правоохранители окончили расследование уголовного дела о грабеже. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть городского отдела полиции в июне прошлого года.

67-летняя пенсионерка рассказала стражам закона о том, что у ее несовершеннолетней внучки похитили телефон. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что 17-летняя девушка познакомилась в социальной сети с парнем и решила с ним встретится на детской площадке на улице Пугачева. Но молодой человек руководствовался отнюдь не романтическими чувствами. Разглядев в кармане рюкзака новой знакомой мобильный телефон, юноша схватил дорогостоящую вещь и убежал.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего парня. Оказалось, что интернет-ухажер уже был ранее судим за имущественные преступления и даже находился в федеральном розыске. Ранее житель Находки получил условный срок за совершение грабежа в составе группы лиц по предварительному сговору. По приговору суда он должен был являться на регистрацию в органы ФСИН, но решил отправиться в бега.

К моменту задержания молодой уголовник уже успел продать телефон и потратить деньги.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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