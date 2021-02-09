Первый морской котик, появившийся на свет в Приморском океанариуме, покинул карантин

Чтобы котик чувствовал себя уверено, его знакомят с местными обитателями. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

Первый родившийся в Приморском океанариуме северный морской котик перешел с материнского молока на рыбу и переехал из карантина в постоянный вольер. По сообщению пресс-службы учреждения, малыша, получившего имя Марио, решили представить обитателям океанариума.

— В природе щенки питаются материнским молоком от четырех месяцев до полугода, в нашем случае получилось как в природе — Марио провел рядом с матерью шесть месяцев, прежде чем научился самостоятельно питаться, сначала он играл с рыбой, а потом понял, что ее можно есть, — рассказал тренер Марио Северин Леунов.

Марио совсем непривередлив в еде. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

Марио ест все, что ему предлагают: белую и красную рыбу, кальмара и гребешка. Котик родился здоровым, сильным и очень любознательным — на десятый день жизни он сам перебрался через ограду и прыгнул в воду вслед за матерью. Сейчас малыш активно изучает океанариум, знакомится с его обитателями и сотрудниками. Он уже совершил несколько путешествий, познакомился со своими сородичами, моржом Мишей, дельфинами и белухами.

Родители Марио — котики Маша и Зин живут в экспозиции «Берингово и Охотское моря». Вместе с малышом в океанариуме теперь шесть морских котиков.

Марио первый северный морской котик, родившийся в Приморском океанариуме

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