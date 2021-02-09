Суточное количество зараженных COVID-19 в Приморье уменьшается

Ситуация с COVID-19 в Приморье улучшается, но пока незначительно Фото: Милана СОКОЛ

Новыми данными по статистике развития пандемии в Приморском крае поделился региональный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Сообщается, что за минувшие сутки в медики официально зарегистрировали еще 180 случаев заражения COVID-19 на территории края. С середины декабря кривая суточной заболеваемости идет вниз. Общее число инфицированных за все время с начала пандемии в Приморье на сегодня составляет 38130 человек.

Из этого количества врачами уже признан выздоровевшим 29891 приморец. 325 человек избавились от диагноза «коронавирус» за последние сутки. Количество выздоравливающих ежедневно также имеет тенденцию к увеличению.

Пять летальных исходов, связанных с COVID-19, зарегистрировано за минувшие сутки. В списке погибших от новой болезни приморцев сейчас уже 574 имени.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14