Из Владивостока без посадок в Москву, Санкт-Петербург или Сочи

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Авиакомпания Nordwind Airlines, обновляя свою будущую летнюю маршрутную программу, объявила о том, что расписание дополняется несколькими прямыми регулярными рейсами на Дальний Восток. В числе этих дополнений рейсы из столицы Приморья в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Сообщается, что беспосадочные перелеты в столицу России начнутся с 31 мая. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время перелета займет 8 часов 35 минут.

Также с 31 мая начнет действовать рейс Владивосток — Сочи. По понедельникам и четвергам добраться до южного города с помощью авиакомпании можно будет за 9 часов 45 минут.

С 1 июня Nordwind Airlines намерена начать полеты по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург. Добраться до культурной столицы страны можно будет за 8 часов 45 минут по вторникам и субботам.

Представители компании обращают внимание пассажиров на то, что по данным направлениям предоставляются субсидированные авиабилеты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14