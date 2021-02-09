Забрался в квартиру через балкон: вора-домушника задержали в Приморье

23-летний житель Лесозаводска совершил несколько краж в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Ханкайского округа Приморья задержали мужчину подозреваемого в совершении квартирной кражи в селе Камень-Рыболов.

Полицейские следственно-оперативной группы на месте происшествия опросили 63-летнюю потерпевшую, а также возможных очевидцев: стало ясно, что вор проник в квартиру через балкон. Из жилища исчезли 58 тысяч рублей и личное имущество, включая ювелирные изделия, на общую сумму 250 тысяч рублей.

Начались поиски подозреваемого и поздно вечером того же дня 23-летний житель Лесозаводска был задержан сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Хорольскому округу и передан своим коллегам в Ханкайском округе.

Неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина рассказал, что освободился из мест лишения свободы в декабре 2020 года. Пока был на свободе, успел совершить несколько краж в Приморье. После того, как залез в квартиру в Камне-Рыболове вор попытался на такси уехать во Владивосток, где планировал продать похищенное.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Задержанного отправили в следственный изолятор. Ему могут лишить свободы на срок до 6 лет.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ханкайскому округу.

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