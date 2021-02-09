Еще 24 новых павильона: во Владивостоке продолжится благоустройство автобусных остановок

Новые остановочные павильоны начали устанавливать во Владивостоке в 2020 году Фото: Администрация Владивостока

Представители городского управления дорог и благоустройства Владивостока назвали адреса, где в этом году появятся новые остановочные павильоны. В списке 16 остановок общественного транспорта на материковой части города и 8 — на острове Попова.

Стеклянно-металлические павильоны мэрия планирует установить на остановках «Надибаидзе», «Радиоприбор», «Бурачка», «Нахимовское военно-морское училище», «Садгородская 2», «Стройматериалы», «Большой Улисс» и других.

По данным управления, в ближайшее время специалисты завершат подготовку всей необходимой документации и объявят открытые аукционы на поиск подрядных организаций, которые установят в городе новые остановки.

Пресс-служба администрации Владивостока напоминает, что в прошлом году стеклянно-металлические павильоны установили на многих остановках. Кроме того, в столице Приморья появлись «умные» остановки по 31 адресу.

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