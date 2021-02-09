Жители улицы Сочинской во Владивостоке разыскивают вора, похитившего велосипед из подъезда

Мужчина пришел в дома на улице Сочинской, чтобы что-нибудь украсть. Фото: сайт patrokl.info

«Внимание, на Сочинской замечен профессиональный вор!». Такой текст появился на общественном портале одного из районов Владивостока «Патрокл». Создатели платформы извещают горожан о том, что в воскресенье 7 февраля, с 11 до 12 часов дня некий гражданин с нехорошими намерениями посетил дома №№ 5 и 3 на улице Сочинской.

Сообщается, что мужчина прибыл с южной стороны пешком, на подходе к зданию он надел перчатки и целенаправленно пошел в первый подъезд дома по адресу: Сочинская, 5. Через несколько минут гражданин поспешно удалился из дома, вероятно, его спугнул кто-то из жильцов. Но злоумышленник не покинул район и в доме по адресу: Сочинская 3, украл велосипед, вскрыв велозамок и отцепив противоугонный тросик.

В доме №3 вору удалось забрать велосипед. Фото: сайт patrokl.info

Похититель велосипеда был настолько занят кражей, что не заметил как обронил свою оригинальную маску.

Приметы мужчины: среднего роста, возраст 35-45 лет, славянская внешность, крупный нос, волосы светло-русые, глаза предположительно карие, кожа лица грубая, когда хмурится — сильно нависают брови, редкие усики.

Маска, которую потерял злоумышленник в доме, где украл велосипед. Фото: сайт patrokl.info

Был одет в черную шапку с красным краем, свободные светло-голубые джинсы, черные кроссовки, черная куртка с капюшоном без меха, перчатки строительные черные с красным.

Сейчас собираются данные видеокамер с домов, входящих в ТОС «Патрокл-Сочинская». Жители обращаются и к автомобилистам с регистраторами, возможно, запечатлевших вора, с просьбой позвонить по телефону +7 902 556-78-11 или в полицию: 112, дежурная часть 2490-927.

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