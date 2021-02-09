Пятизвездочный отель на Корабельной набережной Владивостока обещают сдать 31 июля

Строительно-монтажные работы в отеле "Окура" выполнены почти на 90%. Фото: Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Строящийся отель «Окура» (бывший «Хаятт») на Корабельной набережной Владивостока посетили вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Юрий Трутнев поинтересовался сроками сдачи объекта. Гендиректор АО «МГК «Золотой Рог» Антон Процентов сообщил, что по графику работ срок сдачи гостиницы в эксплуатацию — 31 июля.

— Строительно-монтажные работы на объекте выполнены почти на 90%. Сейчас ведется чистовая и черновая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей. Произведена половина ландшафтных работ, — уточнил Антон Процентов.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывали на стройке отеля. Фото: Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, в Японии оператор «Окура» уже формирует штат сотрудников для управления отелем. Достигнута договоренность руководства края с японской компанией о совместной подготовке линейного персонала в учебных заведениях Владивостока.

Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. и АО «МГК «Золотой Рог» подписали договор управления гостиничным комплексом на базе пятизвездочной гостиницы, которую начали возводить к Саммиту АТЭС-2012. В отеле будет 223 номера около 35 квадратных метров каждый, а также рестораны японской кухни, конференц-зал, СПА и фитнес-центр с бассейном.

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