Компания АО «Восточный Порт» передала новый автомобиль больнице Врангеля

Новый легковой автомобиль LADA XRAY передал в хозяйственное ведение «Восточной больницы» Врангеля Фонд «Восточный Порт». Современный кроссовер отечественного производства, приобретённый компанией АО «Восточный Порт», будет задействован в обслуживании врачами пациентов из отдалённых районов посёлка. Автомобиль обладает вместительным комфортным салоном и, по отзывам владельцев в интернете, хорош в скоростной поездке, маневрировании, уверенном движении по грунту и снегу.

– Сегодня мы передаём «Восточной больнице» легковой автомобиль, который «Восточный Порт» приобрел по просьбе коллектива учреждения. Врачи не всегда могли оперативно оказать помощь пациентам на дому, тем более в таких отдаленных районах как Первостроителей и Козьмино. Поэтому мы уверены, что машина позволит улучшить качество обслуживания пациентов и облегчит труд медицинских работников, – выразил пожелание управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак, вручая ключи от авто главному врачу «Восточной больницы» Андрею Сафронову.

В свою очередь, руководитель главного медицинского учреждения Врангеля отметил, что большая часть транспорта, стоящего на балансе «Восточной больницы», находится в активной эксплуатации более 11 лет, и за это время отработавшая свой ресурс техника практически не менялась. «Постепенное обновление автопарка необходимо, в первую очередь, для качественного и своевременного оказания медицинской помощи пациентам. Поддержка в этом вопросе нашего партнёра – Фонда «Восточный Порт» – неоценима», – подчеркнул Андрей Сафронов.

– Работа врачей и медицинских сестёр заключается в обслуживании пациентов не только в условиях поликлиники, но и на дому – это, как правило, пожилые и маломобильные люди, которым мы ежедневно оказываем медицинскую помощь. Добраться до них порой бывает очень сложно из-за нехватки машин, – рассказала участковый врач-терапевт «Восточной больницы» Марианна Барковская. – Поэтому я и мои коллеги с воодушевлением восприняли новость о том, что в нашем распоряжении появится свой автомобиль. Очень благодарны за такой подарок Фонду «Восточный Порт»!

Поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт». В рамках реализации программы социального развития «Здоровье» в 2020 году Фонд оказал помощь «Восточной больнице» по ремонту здания, приобретению средств индивидуальной защиты и «ковид»-тестов. Кроме того, благодаря поддержке Фонда и компании «Восточный Порт» в медучреждениях Находки появился передвижной диагностический комплекс и два специализированных автомобиля для участковых врачей-педиатров.