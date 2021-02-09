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Масленицу на миллион устроят во Владивостоке 14 марта

Мэрия города объявила аукцион по поиску подрядчика, который обеспечит проведение праздника
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Празднование масленицы во Владивостоке 2018 год

Празднование масленицы во Владивостоке 2018 год

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Мэрия Владивостока начала подготовку к весеннему празднику масленицы, который традиционно пройдет в марте. В этом году масленичная неделя начнется 8 марта, а закончится в воскресенье, 14 марта. Именно на этот день запланированы основные праздничные мероприятия.

Гуляния на центральной площади Владивостока продлятся четыре часа, а стоимость их проведения администрация города оценила в 1 миллион рублей. Такова начальная наибольшая цена контракта, в стоимость которого входит и разработка концепции всего действа, и оформление праздничных площадок, и оплата творческим коллективам, которые будут развлекать горожан.

По замыслу руководства городом, на площади должны появиться 10 тематических зон, украшенные надувными арками, фигурами «Масленица», «Матрешка», «Самовар», «Петух», «Чашка», а также гирлянда «Ромашка» и три двигающихся надувных фигуры — аэромэна, расписанных под хохлому.

Установят и неизменный атрибут ярмарочных развлечений — столб с призами на его верхушке. Всего приготовят 25 призов стоимостью от 1 тысячи рублей. Чтобы их получить, удальцам придется залезть на шестиметровую высоту.

Не забыли и про чучело самой Масленицы, которое по традиции должно быть сожжено во время проводов зимы. Дизайн чучела тоже должен разработать подрядчик.

Планируется, что в последний день масленичной недели на площади из двух полевых кухонь гости праздника будут угощаться гречневой кашей с тушенкой и чаем. Конечно, не обойтись без блинов. Их напекут на 1500 человек.

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