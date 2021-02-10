День влюбленных в Зеленом Острове

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Магазины расположены по адресам:

ул. Калинина, 275а, 3-й этаж

ул. Русская, 94а, 1-й этаж

ул. Светланская, 106, ТЦ «Авангард», 4-й этаж

ул. Анны Щетининой, 21, ТЦ «Снеговая падь», 2-й этаж

Находка, ул. Спортивная, 2, МФК «Находка Мега», 1-й этаж

Находка, пр-т Мира, 49, 1-й этаж

Большой Камень, Аллея Труда, 35а, ТЦ «Айсберг», 3-й этаж

Уссурийск, ул. Некрасова, 115а, 2-й этаж