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Общество

Самый крупный пункт вакцинации в Приморье получил медтехнику от Партии

Ежедневно здесь прививают от коронавируса более 200 человек
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Активисты Регионального отделения «Единой России» передали современные бесконтактные термометры для обеспечения работы самого крупного из 48 пунктов вакцинации против COVID-19, развернутых на базе медицинских учреждений Приморского края. Медтехнику получил прививочный пункт, расположенный в центе города, на Океанском проспекте, 35. Прививку от коронавирусной инфекции в Приморье уже сделали 16 тысяч приморцев, из них более 10 тысяч - во Владивостоке.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Ольга Забелина и член фракции ЕР в Думе Владивостока, председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков передали сотрудникам КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» запас электронных термометров для кабинетов первичного осмотра. На базе поликлиники также действуют три амбулаторно-инфекционных центра. В местное отделение вызовов поликлиники поступает до ста обращений в сутки, часть из них - по поводу коронавируса.

По мнению горожан, медучреждение отвечает всем требованиям времени, недавно здесь возобновил работу капитально отремонтированный травмпункт. За медпомощью сюда обращаются до 60-70 человек за сутки.

Как рассказал Владимир Исаков, для систематической помощи медикам, по поручению секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олега Кожемяко члены фракции «Единой России» в краевом парламенте и в Думе Владивостока создали фонд поддержки. На эти средства создаются запасы средств индивидуальной защиты и дезинфекции, покупается оборудование и бытовая техника для комнат отдыха, доставляются продуктовые наборы и горячие обеды. На личные средства партийцев были закуплены более 250 тёплых курток для выездных бригад.

«Термометрия – это дополнительный барьер распространения коронавируса. Сейчас в поликлинике активно идет вакцинация, и людей стало еще больше. Мы приобрели по запросу главрача современные профессиональные бесконтактные термометры, которые быстро и точно измеряют температуру. Уверены в удобстве их ежедневного использования», - подчеркнул Владимир Исаков.

Главный врач поликлиники Ольга Перова отмечает - работы у медиков прибавилось. В день медучреждение прививает более 200 человек. Созданы два стационарных пункта: на Океанском проспекте, 35 и на Котельникова,10; есть еще один передвижной - для вакцинации преподавателей и студентов ДВФУ в бухте Аякс.

«В перспективе приобретём термоконтейнеры и сможем выходить на предприятия, что еще увеличит охват населения вакцинацией», - поделилась планами главврач.

По ее словам, помощь учреждению со стороны Партии уже стала традиционной.

«Я благодарна за заботу о моих коллегах и их семьях на регулярной основе, которую демонстрирует Партия. В поликлинике и травмпункте проведен ремонт, техника в комнатах отдыха увеличила комфортность дежурств, а подаренная спецодежда помогла утеплиться. Фрукты, сладости - все это помогает нам работать с полной отдачей!», - отметила Ольга Перова.