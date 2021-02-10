Погода во Владивостоке: 10 февраля 2021 года ожидается потепление до -2°C

Во Владивостоке 10 февраля 2021 года ожидается потепление Фото: Алексей ФОКИН

Погода во Владивостоке 10 февраля 2021 года порадует гостей и местных жителей. Все дело в поле пониженного атмосферного давления.

На территории Приморья по данным портала "Примпогода" ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха будет колебаться от +2 до -11°C.

Во Владивостоке 10 февраля 2021 года будет облачно, без осадков. Ветер будет умеренный западный, северо-западный. Температура воздуха днем ожидается в пределах -2...-4°C.

В Уссурийске также стоит ждать потепления при переменной облачности. Температура воздуха достигнет отметки в -4...-6°C, а осадков не предвидится.

Теплее всего сегодня будет в Находке. Благодаря переменной облачности и северо-западному ветру, температура воздуха достигнет 0...+2°C. Осадков также не ожидается.