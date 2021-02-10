Завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего Руслана Осипова в Приморье

Ориентировка на пропавшего подростка. Фото: ПРОО "Примпоиск".

В Приморье завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего Руслана Осипова из Находки.

7 февраля 2021 года подросток примерно в 9 часов утра вышел из дома по улице Пугачева, д.1А и перестал выходить на связь. Вечером он также не вернулся домой.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры ПРОО "Примпоиск", распространившие ориентировки.

О пропавшем Руслане было известно немного. На вид ему 15 лет, рост 160-163 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые. В день пропажи был одет в светло-серую кофту, черные с красными полосками и белыми надписями спортивные штаны, черные с красными полосками кроссовки. Особая примета Руслана, это хромота на левую ногу.

Впрочем, поиски пропавшего подростка продлились недолго. Благодаря сладенной работе поисковых групп парня удалось найти живым и невредимым. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.