Суд лишил прав водителя погрузчика, который нанес травму школьнику из Уссурийска и скрылся

Водитель погрузчика, травмировавший ребенка в Уссурийске, пытался обвинить в случившемся мальчика. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

Сотрудники Госавтоинспекции в Уссурийске привлекли к ответственности водителя погрузчика, совершившего дорожно-транспортное происшествие с участием 12-летнего мальчика и скрывшегося с места ДТП.

Сообщение об инциденте поступило в полицию из медицинского учреждения. Врачи проинформировали правоохранителей о том, что в результате ДТП с участием спецтехники школьник получил травму головы.

Полицейские опросили ребенка в присутствии законного представителя. Мальчик рассказал, что получил удар по голове, когда шел по тротуару на улице Ленинградской. Водитель фронтального погрузчика убирал снег с дороги и при движении машины задним ходом не убедился в безопасности маневра. Ковш погрузчика случайно задел ребенка.

Водитель спецтехники не только не оказал мальчику помощь, но еще и обругал несовершеннолетнего пешехода. После чего уехал с места происшествия.

Когда полицейские разыскали виновника нарушения, мужчина, попытался обвинить в происшествии ребенка. Между тем проверка по базам данных ГИБДД показала, что у водителя погрузчика нет удостоверения на управление самоходными машинами.

За работу на технике без соответствующих прав гражданина оштрафовали на 6 тысяч рублей.

За оставление места ДТП приморца привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП и суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

А по факту происшествия с участием несовершеннолетнего еще проводится проверка: устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью мальчика. Позднее будет принято решение в соответствии с российским законодательством, сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

Мама школьника поблагодарила стражей порядка за быстрое установление личности виновника автоаварии и его задержание.

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