За сутки в Приморье в два раза больше выздоровевших, чем заболевших COVID-19

Количество выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки значительно выросло по сравнению с предыдущим днем Фото: Артем КИЛЬКИН

Значительное повышение количества выздоровевших от COVID-19 произошло за минувшие сутки в Приморском крае. По данным статистики, опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, вылечились от новой болезни еще 338 жителей региона. Вчера вылечившихся было лишь 252 человека. Общее число приморцев уже переболевших коронавирусом с начала пандемии — 30229 человек.

За прошедшие сутки медикам края удалось выявить 172 новых случая заражения вирусом. Всего в регионе за время пандемии было инфицировано 38302 человека.

Суточная смертность от коронавируса в Приморье остается на прежнем уровне. За прошедшие 24 часа умерли еще 5 человек. Всего в крае от последствий заражения COVID-19 скончались 579 человек.

По данным штаба на сегодня в Приморье сделано 810904 теста на наличие вируса.

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