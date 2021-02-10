Сотрудники ГУФСИН в Приморье не дали перекинуть на территорию колонии мобильные телефоны

Три телефона злоумышленник собирался перебросить на территорию ИК-22. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю

Сотрудники ГУФСИН на прилегающей к исправительной колонии ИК-22 режимной территории задержали гражданина, который пытался перебросить заключенным запрещенные предметы. У мужчины обнаружили и изъяли сверток с тремя сотовыми телефонами и двумя зарядными устройствами.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю, нелегальная доставка в колонию телефонов с комплектующими была пресечена благодаря информации, полученной оперативными работниками учреждения. Они же непосредственно принимали участие в задержании злоумышленника.

На нарушителя закона составлены документы об административном правонарушении. Передача или попытка передачи запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ.

В прошлом году запрещенные предметы и наркотические вещества пытались передать на режимные территории учреждений УИС Приморья 119 раз. Было задержано 89 нарушителей.

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