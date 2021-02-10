В Надеждинском районе ожидается рост заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

В текущем году филиал «Приморские электрические сети» прогнозирует рост заявок на технологическое присоединение в Надеждинском районе. По данным садоводческих товариществ, расположенных только в урочище Соловей Ключ, в 2021 году за присоединением к электрическим сетям планирует обратиться около 2,5 тысяч собственников земельных участков.

Учитывая растущую нагрузку в текущем году Приморские электрические сети в рамках производственных программ продолжат работы по реконструкции и ремонтам сетевых объектов Надеждинского района, расположенных на территориях, где идет активное индивидуальное строительство. Уже весной начнутся работы по реконструкции сетей в п. Соловей Ключ, с. Ключевое, Кипарисово, Прохладное. Запланированы мероприятия по разукрупнению сетей, установка трансформаторных подстанций большей мощности, ремонт и реконструкция существующих линий элекропередачи. Кроме этого в рамках технологического присоединения будет построены новые участки распределительной сети для заявителей.

В Надеждинском районе большое количество земельных участков подключается к сетям ДРСК опосредованно, через сети садоводческих товариществ. Поэтому сегодня также важно провести объективную оценку состояния электросетевых объектов СНТ. Кроме этого необходим комплексный подход к развитию территории района в целом. Это позволит увидеть перспективные точки роста потребления электроэнергии и рассчитать дальнейшие действия по развитию сетей.

В январе на встрече представителей электросетевых компаний и СНТ энергетики предложили провести анализ состояния электрических сетей в садовых товариществах – выявить очаги потерь электроэнергии, перераспределить существующую нагрузку, при необходимости оформить правоустанавливающие документы на имеющиеся сети внутри СНТ для дальнейшей их передачи в сетевую организацию. Эти мероприятия в том числе позволят оптимизировать работу распределительных сетей, улучшить качество электроснабжения потребителей.