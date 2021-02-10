Больше тысячи жителей Приморья уже привились против коронавируса

Первый этап вакцинации прошли 17865 жителей Приморья. Фото: Правительство Приморского края

На сегодня более тысячи жителей Приморья прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Эти люди получили две необходимые для иммунизации прививки с разницей в 21 день, сообщает пресс-служба правительства края. Первый этап вакцинации прошли, то есть сделали одну прививку, 17865 жителей региона.

Сообщается, что перед второй прививкой пациент также, как и впервый раз заполняет анкету, проходит осмотр врача, который узнает о реакции на первый компонент и принимает решение о возможности введения второй прививки.

— На вторую прививку приходят практически все жители, за исключением тех, кто в отъезде или с признаками ОРВИ. Эти пациенты приглашаются сразу по возвращении в город и после выздоровления. Стараемся максимально придерживаться окна в 21 день, — рассказала заведующая санэпидотделом владивостокской поликлиники № 1 Ольга Хмырова.

Помимо того, что сделавшие первую прививку люди получают памятку с датой второго визита, накануне посещения операторы поликлиники напоминают им о прививке по телефону. Это делается обязательно, так каждый флакон вакцины «Гам-КОВИД-Вак» рассчитан на пять человек и врачам нужно сформировать группы такой численности.

Медики отмечают, что при привитые вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак», крайне редко сообщают о некомфортных поствакцинальных реакциях после первой прививки.

Сейчас в Приморье работают 48 пунктов вакцинации. Записаться в лист ожидания можно позвонив в поликлинику или через портал Госуслуги.

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