В Приморье пенсионерам начали выдавать единовременную выплату в одну тысячу рублей

В Приморье началась единовременная выплата пенсионерам в тысячу рублей 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае началась единовременная выплата приморским пенсионерам в 1 тысячу рублей. Первые 200 миллионов рублей уже направлены жителям Дальнереченска, Дальнегорска, Находки, Уссурийска, Первомайского и Первореченского районов Владивостока.

Как сообщили представители министерства труда и социальной политики края, до конца февраля выплату получат люди, получающие пенсии через кредитные организации. Тем, кто получает пенсии через почтовые отделения, единовременные выплаты поступят в марте.

Как и раньше, от пенсионеров, уже получавших выплату, заявлений не потребуется. Как и от тех, кто получает пенсию по линии силовых ведомств, но является получателем мер социальной поддержки. На них уже имеются все необходимые для начисления данные.

Заявление на выплату потребуется и тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе. Им нужно обратиться в многофункциональные центры.

Заявление на выплату можно также подать через Социальный портал Приморского края или по почте в краевое министерство труда и социальной политики: 690091, Приморский край, Владивосток, улица Пушкинская, 13.

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