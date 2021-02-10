Житель Владивостока украл и сдал на металлолом комплектующие железной дороги

На станции Уссурийск мужчина украл комплектующие железнодорожного пути. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В Приморье следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело о краже с подъездного железнодорожного пути станции Уссурийск двухсот костылей и тридцати подкладок под рельсы. Фактически железная дорога была приведена в негодное для эксплуатации состояние. О краже сообщил представитель транспортного предприятия.

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы нашли и задержали подозреваемого в краже — 32-летнего, ранее неоднократно судимого жителя Владивостока.

Разобрал железную дорогу мужчина ночью. Вывез украденное на машине и позже сдал в пункт приема металла. Деньги от продажи потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера принуждения — обязательство о явке, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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